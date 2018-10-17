Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Ответ российского лидера был предсказуемым.

Президент США Дональд Трамп раскрыл часть беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью Fox Business.

По словам Трампа, он заявил Путину о недопустимости вмешательства российских властей в американские выборы.

- Я сказал: больше никакого вмешательства, - пояснил президент США.

В ответ на это, добавил Трамп, Путин заявил, что Москва не пыталась повлиять на выборы в Америке. При этом в Вашингтоне предположили, что Владимир Путин хотел бы видеть во главе США Хиллари Клинтон.

Напомним, встреча Трампа и Путина произошла в Хельсинки в середине июля. Она стала первым полноформатным саммитом лидеров после избрания американского президента.