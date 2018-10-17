Греция перестала пускать православных россиян

Церковный конфликт уже становится политическим.

Представитель фонда Андрея Первозванного заявил, что у граждан РФ возникли трудности при получении виз для посещения греческого полуострова Афон. Как пояснили в фонде, подобная проблема уже не церковная.

- МИД Греции не ставит визы не только служителям РПЦ, но и паломникам на Афон. Чтобы поехать на Афон, паломникам приходилось ставить итальянские визы – католики давали шенгенскую визу, - передаёт «Говорит Москва» заявление представителя фонда.

Напомним, 15 октября стало известно, что Московский и Константинопольский патриархат разрывают общение. В связи с этим верующие Русской православной церкви не смогут принимать участие в богослужениях и других таинствах в храмах, которые подчиняются Константинополю.

Причиной для такого решения со стороны РПЦ стало намерение Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви. Анафема с глав двух неканонических украинских церквей была снята 11 октября.