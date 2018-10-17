Власть

Константин Большаков
17 Октября, 2018 08:45

Избитый чиновник не имеет претензий к Мамаеву

Денис Пак.
Источник: Acgi-expo.ru
#Мамаев

#Кокорин

#Пак
Ногинск, 17 Октября - DIXINEWS.

Вчера состоялась очная ставка потерпевших и подозреваемых.

Чиновник министерства промышленности и торговли РФ Денис Пак, который является потерпевшим по делу против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил, что у него нет претензий к игроку «Краснодара». Такое заявление господин Пак сделал в ходе очной ставки со спортсменами, заявил адвокат игрока.

- Пак сказал, что к избиению Мамаев не причастен, каких-либо выкриков, оскорблений со стороны Мамаева он не слышал, - сказал защитник в беседе с «Интерфаксом».

В то же время адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина подтвердила эту информацию. Сам Павел Мамаев принёс извинения двум другим потерпевшим – чиновнику Сергею Гайсину и водителю телеведущей «Первого канала» Виталию Соловчуку. Футболист предложил им примирение и выплату компенсации.

Напомним, Мамаев и Кокорин оказались в центре скандала с драками 8 октября. Уже 11 октября обоих задержали и отправили в СИЗО на 2 месяца.

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