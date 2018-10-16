Армия и оружие

Константин Большаков
16 Октября, 2018 19:49

В Украине погиб американский военный пилот

Су-27УБ.
Источник: pixelsnipers.com
#Украина

#авиакатастрофа

#США
Киев, 16 Октября - DIXINEWS.

Он разбился на самолёте с украинским коллегой.

Генеральный штаб ВСУ на своей странице в фейсбуке опубликовал информацию о катастрофе истребителя Су-27УБ. Как сообщили украинские военные, инцидент произошёл около 17 часов в районе села Уланов между населёнными пунктами Бердичев и Хмельник во время выполнения учебно-боевого полёта.

Первоначально сообщалось, что погибшими являются украинский военнослужащий воздушных сил ВСУ и военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США. Позднее ВСУ удалили из публикации сведения о национальности пилотов.

Сейчас по факту катастрофы ведётся проверка и уточняются все обстоятельства случившегося. Отметим, что в настоящее время в Винницкой области проходят международные учения Clear Sky 2018, в которых, помимо Украины, принимают участие восемь стран НАТО.

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