В Украине погиб американский военный пилот

Он разбился на самолёте с украинским коллегой.

Генеральный штаб ВСУ на своей странице в фейсбуке опубликовал информацию о катастрофе истребителя Су-27УБ. Как сообщили украинские военные, инцидент произошёл около 17 часов в районе села Уланов между населёнными пунктами Бердичев и Хмельник во время выполнения учебно-боевого полёта.

Первоначально сообщалось, что погибшими являются украинский военнослужащий воздушных сил ВСУ и военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США. Позднее ВСУ удалили из публикации сведения о национальности пилотов.

Сейчас по факту катастрофы ведётся проверка и уточняются все обстоятельства случившегося. Отметим, что в настоящее время в Винницкой области проходят международные учения Clear Sky 2018, в которых, помимо Украины, принимают участие восемь стран НАТО.