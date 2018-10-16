Стало известно, сколько Россия заработала от ЧМ-2018

Открытие чемпионата мира по футболу в России.

Цифры приводятся довольно хорошие.

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года, прошедшего в России этим летом, опубликовал итоговый доклад об экономическом эффекте от проведения мундиаля. Цифры из него публикует издание «Коммерсант». Согласно информации, наша страна не только не понесла убытков от мирового первенства, но и неплохо заработала.

В общей сложности на подготовку ЧМ-2018, в том числе возведение или глубокую реконструкцию 12 стадионов в 11 городах, потрачено 688 млрд рублей. А прибавка к ВВП в период подготовки – с 2013 по 2018 года, составила 952 млрд рублей.

Оргкомитет также указывает, что благодаря мундиалю были созданы 315 тысяч новых рабочих мест, а дополнительные доходы населения составили 459 млрд рублей.

- Положительный экономический эффект от турнира составит от 150 млрд до 210 млрд рублей ежегодно на протяжении следующих пяти лет, - пишет издание.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года прошёл в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, победившая в финале Хорватию со счётом 4:2. Сборная РФ впервые в своей истории дошла до четвертьфинала ЧМ.