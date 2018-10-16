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Константин Большаков
16 Октября, 2018 14:03

Владимир Мединский назвал первого русского рэпера

Владимир Мединский.
Источник: Upmonitor.ru
#Мединский

#рэп

#Маяковский
Сочи, 16 Октября - DIXINEWS.

И заявил, что его раздражает эта музыка.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что первым русским рэпером был поэт Владимир Маяковский. Как рассказал глава Минкульта, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, с ним согласился и его сын, который пересказал эту идею одноклассникам, и теперь те читают произведения Маяковского.

Рассуждая о русской культуре, Мединский признал, что она открыта и восприимчива ко всему чужому. В качестве примера он привёл балет, который не является русским искусством, но теперь русский балет известен во всём мире, передают слова министра РИА «Новости».

Что касается рэпа, то Владимир Мединский признался, что его «бесит увлечение молодёжи» этим музыкальным направлением, однако когда он пытается изучить данное направление, у него не остаётся сомнений, «что через некоторое время мы будем говорить, рэп – это русское искусство».

- Конечно, оно (искусство рэпа – прим. ред.) зародилось в Америке, но развитие получило, конечно, у нас в основном, - признал министр культуры.

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