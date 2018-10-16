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Константин Большаков
16 Октября, 2018 12:19
В Роскосмосе рассказали, когда новый экипаж полетит к МКС
Байконур.
Источник: Nilov8.livejournal.com
Москва, 16 Октября - DIXINEWS.
Это произойдёт в начале зимы, как и планировалось.
Исполнительный директор госкорпорации Роскосмос Сергей Крикалёв во вторник, 16 октября, сообщил, что новый экипаж полетит к МКС в начале декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте телеканала RT.
Как напомнил господин Крикалёв, на середину ноября изначально планировался выход в открытый космос для изучения повреждений корабля «Союз», о котором сообщалось ранее в СМИ. А следующий полёт, хоть и планировался в декабре, должен состояться раньше.
- В первых числах декабря полетит следующий экипаж, тот, который планировался, - уточнил представитель руководства Роскосмоса.
Напомним, 11 октября произошла авария носителя при запуске «Союза», на борту которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Спасательная капсула с ними благополучно приземлилась в Казахстане.
Полёт Овчинина и Хейга, по предварительным данным, запланирован на весну 2019 года.
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