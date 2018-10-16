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Константин Большаков
16 Октября, 2018 10:59
Правительство ужесточит контроль за материнским капиталом
Дмитрий Медведев.
Источник: Orensmi.ru
Москва, 16 Октября - DIXINEWS.
Теперь купить первое попавшееся жильё на эти средства будет нельзя.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внёс на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который ограничивает список организаций, на погашение кредитов которых можно будет пустить средства из материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
- Предлагается исключить «иные» организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств материнского капитала, - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В кабмине уточняют, что данные меры направлены на защиту прав семей с детьми. При этом в список были добавлены ОА «Дом.рф» и ряд сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Кроме вышесказанного, законопроект предлагает запретить тратить маткапитал на покупку домов или квартир, непригодных для жилья.
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