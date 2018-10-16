В Минздраве хотят бороться с курением новыми мерами

Речь идёт сразу о ряде важных моментов.

В министерстве здравоохранения РФ прорабатывают идею о введении «обезличенных» пачек сигарет. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. По её словам, подобные пачки не будут иметь логотипов, а названия марок на них будут нанесены единым шрифтом.

Как пишут РИА «Новости», Скворцова также не исключила уменьшения числа мест, где разрешено курение.

- Ещё недавно Россия была в числе самых курящих стран, - подчеркнула министр. – С принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства нам удалось снизить потребление табака более чем на 20%.

Как напомнила глава Минздрава, в нашей стране введён полный набор базовых мер по борьбе с курением, но останавливаться на достигнутом нельзя. Она упомянула опыт других стран, где после адаптации к запретам «был даже некоторый рост числа курильщиков».

Вероника Скворцова также привела страшные цифры – из-за табака на планете умирают почти 20% человек.