|
Константин Большаков
16 Октября, 2018 10:08
В Минздраве хотят бороться с курением новыми мерами
Вероника Скворцова.
Источник: Sib-science.info
Москва, 16 Октября - DIXINEWS.
Речь идёт сразу о ряде важных моментов.
В министерстве здравоохранения РФ прорабатывают идею о введении «обезличенных» пачек сигарет. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. По её словам, подобные пачки не будут иметь логотипов, а названия марок на них будут нанесены единым шрифтом.
Как пишут РИА «Новости», Скворцова также не исключила уменьшения числа мест, где разрешено курение.
- Ещё недавно Россия была в числе самых курящих стран, - подчеркнула министр. – С принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства нам удалось снизить потребление табака более чем на 20%.
Как напомнила глава Минздрава, в нашей стране введён полный набор базовых мер по борьбе с курением, но останавливаться на достигнутом нельзя. Она упомянула опыт других стран, где после адаптации к запретам «был даже некоторый рост числа курильщиков».
Вероника Скворцова также привела страшные цифры – из-за табака на планете умирают почти 20% человек.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия