Армия и оружие

Константин Большаков
16 Октября, 2018 08:54

Эксперт рассказал о судьбе С-700

Алексей Леонков.
Источник: Visualrian.ru
#С700

#ПВО

#Леонков
Москва, 16 Октября - DIXINEWS.

До создания такой системы ПВО пройдёт ещё немало лет.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что системы С-700 могут вообще не появиться в России, а речь о создании С-600, которые сменят новейшие С-500, пойдёт не раньше, чем через 5 лет. Его слова приводит РИА «Новости».

Как пояснил Леонков, С-500 только выходит на создание серийного производства и должна пройти определённая временная отметка эксплуатации этой системы в войсках. Речь может идти о 5-10 годах.

- После этого могут быть пересмотрены планы по воздушно-космической обороне, то есть комплектование составов комплексов, размещение. И, может быть, тогда встанет вопрос о каком-то новом комплексе, - отметил эксперт.

Он добавил, что комплексы, подобные С-700, появятся лишь в далёкой перспективе, если вообще будут созданы. Сейчас идёт завершающая работа над комплексами С-500, уточнил Алексей Леонков.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о комплексах С-700, которые, по его словам, покроют весь мир. В Кремле заявили, что не знакомы с такими разработками военных.

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