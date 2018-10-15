Политика

Константин Большаков
15 Октября, 2018 15:49

Песков объяснил слова Жириновского о С-700

С-400.
Источник: Rusdialog.ru
#Песков

#Жириновский

#С400
Москва, 15 Октября - DIXINEWS.

Официально о подобной разработке пока не сообщали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о наличии у России зенитной ракетной системы С-700. Ранее о её существование заявлял глава ЛДПР Владимир Жириновский.

- Как пресс-секретарь президента я не располагаю информацией о столь чувствительной области, как военная техника, поэтому здесь я ничего не могу сказать, наверно, просто у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО, - передаёт «Интерфакс» слова представителя Кремля.

В то же время Песков согласился с заявлением Жириновского о том, что российские ПВО являются лучшими в мире.

О якобы существующих системах ПВО С-600 и С-700 Владимир Жириновский заявил в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Так, глава ЛДПР заявил, что эти системы могут закрыть всю планету и ни один самолёт не поднимется в воздух.

При этом в настоящий момент последней моделью ЗРС является С-400 «Триумф». Идёт разработка С-500 «Прометей», но о С-600 и С-700 ничего известно не было.

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