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Константин Большаков
15 Октября, 2018 13:44
В Кремле признали, что встреча Путина и Трампа была «жёсткой»
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
Источник: tsargrad.tv
Москва, 15 Октября - DIXINEWS.
Лидеры открыто обсудили насущные проблемы между странами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки можно назвать жёсткой, «так как проблемы назывались своими именами». Слова Пескова приводит в понедельник, 15 октября, «Интерфакс».
Как напомнил представитель Кремля, была пресс-конференция, на которой Владимир Путин заявил, что открыто ставились все вопросы в ходе переговоров с американским коллегой. Оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в двусторонних отношениях, подчеркнул Песков.
Говоря о том, что встреча и правда была «жёсткой», Дмитрий Песков упомянул, что беседа не перешла рамки дипломатических правил приличия.
Напомним, Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. Ближайшая встреча лидеров может состояться на Арктическом саммите в Финляндии в феврале или в конце весны 2019 года.
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