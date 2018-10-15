В Кремле признали, что встреча Путина и Трампа была «жёсткой»

Лидеры открыто обсудили насущные проблемы между странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки можно назвать жёсткой, «так как проблемы назывались своими именами». Слова Пескова приводит в понедельник, 15 октября, «Интерфакс».

Как напомнил представитель Кремля, была пресс-конференция, на которой Владимир Путин заявил, что открыто ставились все вопросы в ходе переговоров с американским коллегой. Оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в двусторонних отношениях, подчеркнул Песков.

Говоря о том, что встреча и правда была «жёсткой», Дмитрий Песков упомянул, что беседа не перешла рамки дипломатических правил приличия.

Напомним, Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. Ближайшая встреча лидеров может состояться на Арктическом саммите в Финляндии в феврале или в конце весны 2019 года.