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Константин Большаков
15 Октября, 2018 12:34
Бывшего мэра Махачкалы осудили на 4 года
Муса Мусаев.
Источник: Respublic.net
Махачкала, 15 Октября - DIXINEWS.
Он признал свою вину.
В Махачкале бывший мэр города Муса Мусаев приговорён судом к четырём годам колонии. Он признан виновным в превышении полномочий при выделении земельных участков, пишет ТАСС.
Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке. В пресс-службе суда подчеркнули также, что в течение трёх лет Мусаеву запрещается занимать должности гражданской и муниципальной службы.
Мусаев был мэром Махачкалы с октября 2015 года по январь 2018 года. Его задержали 19 января и через неделю отстранили от должности решением суда.
Экс-градоначальник был обвинён в незаконном выделении пяти земельных участков, общая площадь которых превышала 18 тысяч квадратных метров. Ущерб от действий Мусаева составил 48 млн рублей, при этом сам бывший чиновник признал свою вину.
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