Бывшего мэра Махачкалы осудили на 4 года

Он признал свою вину.

В Махачкале бывший мэр города Муса Мусаев приговорён судом к четырём годам колонии. Он признан виновным в превышении полномочий при выделении земельных участков, пишет ТАСС.

Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке. В пресс-службе суда подчеркнули также, что в течение трёх лет Мусаеву запрещается занимать должности гражданской и муниципальной службы.

Мусаев был мэром Махачкалы с октября 2015 года по январь 2018 года. Его задержали 19 января и через неделю отстранили от должности решением суда.

Экс-градоначальник был обвинён в незаконном выделении пяти земельных участков, общая площадь которых превышала 18 тысяч квадратных метров. Ущерб от действий Мусаева составил 48 млн рублей, при этом сам бывший чиновник признал свою вину.