75 лесных пожаров было ликвидировано за прошлую неделю

С 8 по 14 октября 2018 года, в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 75 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнём, 1 115 га.

Пожары потушены в 22 субъектах Российской Федерации: на территории ЦФО – в Воронежской и Московской областях; на территории СЗФО – в Калининградской области; на территории ЮФО – в Краснодарском крае, Республике Крым; на территории ПФО – в Саратовской, Ульяновской областях; на территории УФО – в Курганской, Тюменской, Челябинской областях; на территории СФО – в Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях, Республике Хакасия, Омской, Томской, Новосибирской областях; на территории ДФО – в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, Еврейской автономной области, Амурской области, сообщают в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.

Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнём в лесу, переход огня в лес с прилегающих территорий.

На 00:00 по московскому времени 15.10.2018 на территории Российской Федерации действовало 8 лесных пожаров на площади 173 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:

- 6 пожаров на землях лесного фонда на площади 140 га (Еврейская АО);

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади 23 га (Алтайский край);

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади 10 га (Хабаровский край).

Режим ЧС не введен.

Особый противопожарный режим введен в 13 субъектах Российской Федерации: на всей территории Нижегородской, Оренбургской, Амурской областей, Ставропольского края, республик Алтай, Крым, в 11 муниципальных районах Краснодарского края, в 21 муниципальном районе Ростовской области, в 7 муниципальных районах Республики Дагестан, в 1 муниципальном районе Пензенской области, в 1 муниципальном районе Еврейской АО, в 1 муниципальном районе Магаданской области, в 15 муниципальных районах Хабаровского края.