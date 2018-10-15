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Константин Большаков
15 Октября, 2018 10:05
Оборонным предприятиям предложили не платить дивиденды
Оборонное предприятие.
Источник: Aviators.news
Москва, 15 Октября - DIXINEWS.
Деньги лучше потратить на инвестпроекты, считают чиновники.
В министерстве экономического развития РФ предложили освободить от выплаты дивидендов предприятия оборонной промышленности. Как пишет РБК со ссылкой на два источника, прибыль предприятий может быть направлена на реализацию инвестиционных проектов. В частности, речь идёт о производстве гражданской продукции.
Получателем дивидендов является Росимущество, которому предприятия ОПК выплачивают сотни миллионов рублей. К примеру, в 2017 году Объединённая судостроительная корпорация перечислила 100 млн рублей, концерн ВКО «Алмаз-Антей», производящий С-400, перечислил 272 млн рублей.
По словам заместителя гендиректора «Ростеха» Дмитрия Леликова, в корпорации пока не изучили данную инициативу, однако поддерживают подобные меры, уточнив, что нужно соблюдать разумный баланс, учитывающий интересы акционеров.
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