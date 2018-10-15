Экономика

Константин Большаков
15 Октября, 2018 10:05

Оборонным предприятиям предложили не платить дивиденды

Оборонное предприятие.
Источник: Aviators.news
#ОПК

#Минэкономразвития

#дивиденды
Москва, 15 Октября - DIXINEWS.

Деньги лучше потратить на инвестпроекты, считают чиновники.

В министерстве экономического развития РФ предложили освободить от выплаты дивидендов предприятия оборонной промышленности. Как пишет РБК со ссылкой на два источника, прибыль предприятий может быть направлена на реализацию инвестиционных проектов. В частности, речь идёт о производстве гражданской продукции.

Получателем дивидендов является Росимущество, которому предприятия ОПК выплачивают сотни миллионов рублей. К примеру, в 2017 году Объединённая судостроительная корпорация перечислила 100 млн рублей, концерн ВКО «Алмаз-Антей», производящий С-400, перечислил 272 млн рублей.

По словам заместителя гендиректора «Ростеха» Дмитрия Леликова, в корпорации пока не изучили данную инициативу, однако поддерживают подобные меры, уточнив, что нужно соблюдать разумный баланс, учитывающий интересы акционеров.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин остался крайне недоволен министром Орешкиным
Минэкономики решило разделить Россию
Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды
Читайте в рубрике:
К 2024 году объёмы производства молока в России планируется увеличить до 33,6 млн тонн
США решили освободить Европу от контроля России
Путин и Медведев поддержали министра сельского хозяйства

Нина Железнова. V Форум регионов Беларуси и РФ: тесное сотрудничество и дружеский диалог
В Турции в результате аварии погибли более 20 человек
Владимир Пантюхов. V Форум регионов Беларуси и РФ: итоги работы и планы на следующий год
Дмитрий Азаров. V Форум регионов Беларуси и РФ: новые бизнес-проекты Самарской области
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургская погода побила рекорд XIX века
Москва, 15 Октября, 17:05.
В Москве подвели предварительные итоги сноса "хрущёвок" из "первой волны"
Ростов-на-Дону , 15 Октября, 16:47.
"Ростовпассажиртранс" судится с властями за неуплату 21,9 млн
Воронеж, 15 Октября, 16:08.
Бывший глава Хохольского района опять задержан
Москва, 15 Октября, 15:49.
Песков объяснил слова Жириновского о С-700
Санкт-Петербург, 15 Октября, 14:40.
Прокуратура внесла представление в адрес вице-губернатора Мовчана
Москва, 15 Октября, 13:44.
В Кремле признали, что встреча Путина и Трампа была «жёсткой»
Ростов-на-Дону , 15 Октября, 13:06.
250 ростовских спецназовцев подняли по тревоге
Махачкала, 15 Октября, 12:34.
Бывшего мэра Махачкалы осудили на 4 года
Омск, 15 Октября, 12:26.
Бурков заявил о грядущих отставках в правительстве Омской области
Москва, 15 Октября, 12:10.
75 лесных пожаров было ликвидировано за прошлую неделю
Красноярск, 15 Октября, 12:09.
В кабинет замглавы Богучанского района пришли с обысками
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия