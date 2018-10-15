Оборонным предприятиям предложили не платить дивиденды

Деньги лучше потратить на инвестпроекты, считают чиновники.

В министерстве экономического развития РФ предложили освободить от выплаты дивидендов предприятия оборонной промышленности. Как пишет РБК со ссылкой на два источника, прибыль предприятий может быть направлена на реализацию инвестиционных проектов. В частности, речь идёт о производстве гражданской продукции.

Получателем дивидендов является Росимущество, которому предприятия ОПК выплачивают сотни миллионов рублей. К примеру, в 2017 году Объединённая судостроительная корпорация перечислила 100 млн рублей, концерн ВКО «Алмаз-Антей», производящий С-400, перечислил 272 млн рублей.

По словам заместителя гендиректора «Ростеха» Дмитрия Леликова, в корпорации пока не изучили данную инициативу, однако поддерживают подобные меры, уточнив, что нужно соблюдать разумный баланс, учитывающий интересы акционеров.