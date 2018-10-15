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Константин Большаков
15 Октября, 2018 08:53
Трамп признал передачу Украине наступательного оружия
Пётр Порошенко и Дональд Трамп.
Источник: Anna-news.info
Вашингтон, 15 Октября - DIXINEWS.
Теперь об этом известно из уст самого американского лидера.
Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон поставляет Украине наступательное оружие. Такое заявление глава Белого дома сделал в беседе с телеканалом CBS News.
Трамп возразил на утверждение журналиста телеканала, что он не достаточно жёстко относится к президенту РФ Владимиру Путину. В ответ на этом американский президент заявил, что именно он дал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы.
- Мой предшественник не пошёл на такой шаг, - напомнил Трамп, имея ввиду бывшего президента США Барака Обаму.
Стоит отметить, что ранее в Киеве и Вашингтоне говорили о передаче Украине лишь оборонительного оружия. Нынешнее заявление американского лидера впервые официально утверждает обратное.
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