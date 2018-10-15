Трамп признал передачу Украине наступательного оружия

Теперь об этом известно из уст самого американского лидера.

Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон поставляет Украине наступательное оружие. Такое заявление глава Белого дома сделал в беседе с телеканалом CBS News.

Трамп возразил на утверждение журналиста телеканала, что он не достаточно жёстко относится к президенту РФ Владимиру Путину. В ответ на этом американский президент заявил, что именно он дал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы.

- Мой предшественник не пошёл на такой шаг, - напомнил Трамп, имея ввиду бывшего президента США Барака Обаму.

Стоит отметить, что ранее в Киеве и Вашингтоне говорили о передаче Украине лишь оборонительного оружия. Нынешнее заявление американского лидера впервые официально утверждает обратное.