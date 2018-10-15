|
Константин Большаков
15 Октября, 2018 08:36
Черчесов прокомментировал игру с Турцией
Станислав Черчесов.
Источник: rfs.ru
Сочи, 15 Октября - DIXINEWS.
Российские футболисты продолжают показывать хорошую игру.
В воскресенье, 14 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся третий матч в рамках Лиги наций УЕФА, в котором встретились сборные России и Турции. Россияне весь матч действовали более агрессивно и уверенно, благодаря чему одержали победу. Мячи забили Роман Нойштедтер на 20-й минуте и Денис Черышев на 79-й минуте.
После победы наставник наших футболистов Станислав Черчесов прокомментировал итоги матча. Его слова приводит пресс-служба РФС. Как отметил Черчесов, нельзя было начинать матч монотонно, чтобы не дать туркам вкатиться в игру.
- Поэтому мы с первых минут пошли в прессинг, захватили инициативу, сумели забить. После этого соперник, у которого много молодых быстрых футболистов, начал открываться. Все что мы знали о Турции, они сегодня показали. За последнее время с турками мы провели три матча, они действовали в каждом как под копирку, - отметил специалист.
Набрав после трёх игр семь очков, Россия возглавляет группу В в Лиге наций. Ближайшая игра пройдёт 20 ноября в Стокгольме против Швеции.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия