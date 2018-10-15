Спорт

Константин Большаков
15 Октября, 2018 08:36

Черчесов прокомментировал игру с Турцией

Станислав Черчесов.
Источник: rfs.ru
#футбол

#Черчесов

#Лиганаций
Сочи, 15 Октября - DIXINEWS.

Российские футболисты продолжают показывать хорошую игру.

В воскресенье, 14 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся третий матч в рамках Лиги наций УЕФА, в котором встретились сборные России и Турции. Россияне весь матч действовали более агрессивно и уверенно, благодаря чему одержали победу. Мячи забили Роман Нойштедтер на 20-й минуте и Денис Черышев на 79-й минуте.

После победы наставник наших футболистов Станислав Черчесов прокомментировал итоги матча. Его слова приводит пресс-служба РФС. Как отметил Черчесов, нельзя было начинать матч монотонно, чтобы не дать туркам вкатиться в игру.

- Поэтому мы с первых минут пошли в прессинг, захватили инициативу, сумели забить. После этого соперник, у которого много молодых быстрых футболистов, начал открываться. Все что мы знали о Турции, они сегодня показали. За последнее время с турками мы провели три матча, они действовали в каждом как под копирку, - отметил специалист.

Набрав после трёх игр семь очков, Россия возглавляет группу В в Лиге наций. Ближайшая игра пройдёт 20 ноября в Стокгольме против Швеции.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россия не сумела обыграть Швецию в Лиге наций
Черчесов подсказал, что делать пьющим россиянам
В ЦСКА прокомментировали сенсационную победу над «Реалом»
Читайте в рубрике:
Нурмагомедов решил драться с Мейузером
Кокорина и Мамаева позвали играть в футбол на Урале
Кокориным и Мамаевым займётся Главное управление МВД по Москве

Нина Железнова. V Форум регионов Беларуси и РФ: тесное сотрудничество и дружеский диалог
В Турции в результате аварии погибли более 20 человек
Владимир Пантюхов. V Форум регионов Беларуси и РФ: итоги работы и планы на следующий год
Дмитрий Азаров. V Форум регионов Беларуси и РФ: новые бизнес-проекты Самарской области
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургская погода побила рекорд XIX века
Москва, 15 Октября, 17:05.
В Москве подвели предварительные итоги сноса "хрущёвок" из "первой волны"
Ростов-на-Дону , 15 Октября, 16:47.
"Ростовпассажиртранс" судится с властями за неуплату 21,9 млн
Воронеж, 15 Октября, 16:08.
Бывший глава Хохольского района опять задержан
Москва, 15 Октября, 15:49.
Песков объяснил слова Жириновского о С-700
Санкт-Петербург, 15 Октября, 14:40.
Прокуратура внесла представление в адрес вице-губернатора Мовчана
Москва, 15 Октября, 13:44.
В Кремле признали, что встреча Путина и Трампа была «жёсткой»
Ростов-на-Дону , 15 Октября, 13:06.
250 ростовских спецназовцев подняли по тревоге
Махачкала, 15 Октября, 12:34.
Бывшего мэра Махачкалы осудили на 4 года
Омск, 15 Октября, 12:26.
Бурков заявил о грядущих отставках в правительстве Омской области
Москва, 15 Октября, 12:10.
75 лесных пожаров было ликвидировано за прошлую неделю
Красноярск, 15 Октября, 12:09.
В кабинет замглавы Богучанского района пришли с обысками
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия