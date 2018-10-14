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Константин Большаков
14 Октября, 2018 16:16
Наказание Кокорина и Мамаева назвали показным
Валерий Газзаев.
Источник: Readfootball.com
Москва, 14 Октября - DIXINEWS.
Это сделал человек, разбирающийся в футболе.
Депутат Государственной думы, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию вокруг ареста игроков «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаев в беседе с «Спорт-Экспрессом».
Как заявил господин Газзаев, каждый имеет право на исправление своих ошибок, и сейчас игроки находятся в СИЗО, то есть, уже отвечают за содеянное.
- По их репутации нанесён огромный удар. Всё это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь. Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей, - сказал Валерий Газзаев.
При этом драки, устроенные футболистами, Газзаев назвал неприемлемыми. Напомним, ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев останутся под стражей как минимум до 8 декабря.
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