Общество

Константин Большаков
14 Октября, 2018 16:16

Наказание Кокорина и Мамаева назвали показным

Валерий Газзаев.
Источник: Readfootball.com
#Кокорин

#Мамаев

#Газзаев
Москва, 14 Октября - DIXINEWS.

Это сделал человек, разбирающийся в футболе.

Депутат Государственной думы, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию вокруг ареста игроков «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаев в беседе с «Спорт-Экспрессом».

Как заявил господин Газзаев, каждый имеет право на исправление своих ошибок, и сейчас игроки находятся в СИЗО, то есть, уже отвечают за содеянное.

- По их репутации нанесён огромный удар. Всё это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь. Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей, - сказал Валерий Газзаев.

При этом драки, устроенные футболистами, Газзаев назвал неприемлемыми. Напомним, ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев останутся под стражей как минимум до 8 декабря.

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