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Константин Большаков
14 Октября, 2018 14:03
Нурмагомедов решил драться с Мейузером
Хабиб Нурмагомедов.
Источник: Elleonora.ru
Москва, 14 Октября - DIXINEWS.
Оба бойца ещё никому не проигрывали.
Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой с боксёром Флойдом Мейузером. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил боксёрский менеджер Деджуан Блэйк.
Стоит отметить, что Нурмагомедов является чемпионом UFC, у которого 27 побед и не единого проигрыша, тогда как Мейузер также не проиграл ни одного боксёрского поединка. При этом в 2017 году Мейузер дрался по правилам бокса с ирландцем Конором Макгрегором, которого также победил Хабиб, защищая чемпионский пояс.
- Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет? В этих джунглях есть только один король, и это, конечно, я, - заявил российский боец.
При этом в сообщении не уточняется, когда и по каким правилам может состояться поединок между Нурмагомедовым и Мейузером.
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