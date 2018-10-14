Спорт

Константин Большаков
14 Октября, 2018 14:03

Нурмагомедов решил драться с Мейузером

Хабиб Нурмагомедов.
Источник: Elleonora.ru
#Нурмагомедов

#спортсмены

#Мейузер
Москва, 14 Октября - DIXINEWS.

Оба бойца ещё никому не проигрывали.

Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой с боксёром Флойдом Мейузером. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил боксёрский менеджер Деджуан Блэйк.

Стоит отметить, что Нурмагомедов является чемпионом UFC, у которого 27 побед и не единого проигрыша, тогда как Мейузер также не проиграл ни одного боксёрского поединка. При этом в 2017 году Мейузер дрался по правилам бокса с ирландцем Конором Макгрегором, которого также победил Хабиб, защищая чемпионский пояс.

- Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет? В этих джунглях есть только один король, и это, конечно, я, - заявил российский боец.

При этом в сообщении не уточняется, когда и по каким правилам может состояться поединок между Нурмагомедовым и Мейузером.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин посмотрел бой Нурмагомедова и Макгрегора
Нурмагомедов победил Макгрегора
Озвучены гонорары Макгрегора и Нурмагомедова
Читайте в рубрике:
Россия не сумела обыграть Швецию в Лиге наций
Кокорина и Мамаева позвали играть в футбол на Урале
Кокориным и Мамаевым займётся Главное управление МВД по Москве

США потребовали лишить Пекин зимних Олимпийских игр 2022 года
Подробности жуткой аварии в Чувашии
10 летняя дружба Мамаева и Кокорина не прошла проверку судом
В Могилеве проходит пятый двусторонний форум регионов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Футболист "Крыльев Советов" попался пьяным за рулём
Москва, 14 Октября, 16:16.
Наказание Кокорина и Мамаева назвали показным
Москва, 14 Октября, 14:03.
Нурмагомедов решил драться с Мейузером
Новосибирск, 14 Октября, 11:38.
В Новосибирске подвели итоги масштабной экологической акции
Лондон, 14 Октября, 11:31.
Стало известно о новых антироссийских санкциях
Омск, 14 Октября, 11:26.
Омичам предложили новый способ контроля качества дорог
Ростов-на-Дону , 13 Октября, 16:13.
Названа причина смерти президента Адвокатской палаты Ростова Алексея Дулимова
Санкт-Петербург, 13 Октября, 15:51.
Эрмитаж внесли в топ-25 мировых музеев
Москва, 13 Октября, 10:58.
Под Москвой уничтожили 5,4 тонны сырной и мясной "санкционки"
Ростов-на-Дону , 12 Октября, 19:45.
В Азовском море поймали украинских браконьеров
Воронеж, 12 Октября, 16:58.
В Воронеже усилили финансирование госпрограммы по физкультуре
Волгоград, 12 Октября, 16:39.
В Волгограде подвели итоги летней оздоровительной кампании
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия