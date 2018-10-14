Нурмагомедов решил драться с Мейузером

Оба бойца ещё никому не проигрывали.

Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой с боксёром Флойдом Мейузером. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил боксёрский менеджер Деджуан Блэйк.

Стоит отметить, что Нурмагомедов является чемпионом UFC, у которого 27 побед и не единого проигрыша, тогда как Мейузер также не проиграл ни одного боксёрского поединка. При этом в 2017 году Мейузер дрался по правилам бокса с ирландцем Конором Макгрегором, которого также победил Хабиб, защищая чемпионский пояс.

- Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет? В этих джунглях есть только один король, и это, конечно, я, - заявил российский боец.

При этом в сообщении не уточняется, когда и по каким правилам может состояться поединок между Нурмагомедовым и Мейузером.