Политика

Константин Большаков
14 Октября, 2018 11:31

Стало известно о новых антироссийских санкциях

МИД Великобритании.
Источник: Upmonitor.ru
#Великобритания

#санкции

#Скрипаль
Лондон, 14 Октября - DIXINEWS.

Их могут утвердить уже завтра.

В понедельник, 15 октября, совет глав МИД стран Евросоюза намеревается утвердить очередные антироссийские санкции. Об этом пишет «Интерфакс», который ссылается на источник в британском министерстве иностранных дел. Как уточняется, причиной для новых ограничительных мер стало якобы применение Россией химического оружия.

Как сказано в сообщении МИД Великобритании, документ собираются подписать в Люксембурге. Лондон и Париж предложили санкции после атаки на Сергея и Юлию Скрипалей, а также после химических атак в Сирии.

Британские СМИ пишут, что чиновники предлагают ограничить въезд в страны Евросоюза и заморозить зарубежные счета руководителей российской разведки и их ближайших соратников. При этом в МИД Великобритании отметили, что санкции нацелены не только на РФ, а против использования химического оружия по всему миру.

Скрипалей отравили в начале марта 2018 года в Солсбери. Лондон обвинил в атаке Москву, российские власти опровергли свою причастность к этому инциденту.

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