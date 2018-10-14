Стало известно о новых антироссийских санкциях

Их могут утвердить уже завтра.

В понедельник, 15 октября, совет глав МИД стран Евросоюза намеревается утвердить очередные антироссийские санкции. Об этом пишет «Интерфакс», который ссылается на источник в британском министерстве иностранных дел. Как уточняется, причиной для новых ограничительных мер стало якобы применение Россией химического оружия.

Как сказано в сообщении МИД Великобритании, документ собираются подписать в Люксембурге. Лондон и Париж предложили санкции после атаки на Сергея и Юлию Скрипалей, а также после химических атак в Сирии.

Британские СМИ пишут, что чиновники предлагают ограничить въезд в страны Евросоюза и заморозить зарубежные счета руководителей российской разведки и их ближайших соратников. При этом в МИД Великобритании отметили, что санкции нацелены не только на РФ, а против использования химического оружия по всему миру.

Скрипалей отравили в начале марта 2018 года в Солсбери. Лондон обвинил в атаке Москву, российские власти опровергли свою причастность к этому инциденту.