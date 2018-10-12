В Азовском море поймали украинских браконьеров

В Киеве сразу же заговорили о провокации.

В штабе операции объединённых сил Украины сообщили, что в Азовском море российские пограничники задержали украинских рыбаков, которые незаконно ловили рыбу.

Двоих украинце на маломерном судне поймали в акватории Таганрогского залива недалеко от посёлка Весело-Вознесенский. Отмечается, что туда они попали, выйдя из посёлка Холодное, который контролируют силы самопровозглашённой ДНР.

На лодке у браконьеров пограничники нашли около четырёх тысяч рыбы семейства частиковых и около ста ловушек для ловли. В отношении нарушителей завели административные дела. Помимо штрафа, им грозит конфискация судна и орудий ловли.

При этом украинская сторона обвинила Российскую Федерацию в провокациях. Якобы, подконтрольные Москве ДНР требуют деньги за ловлю рыбу и тем самым заставляют рыбаков «рисковать и искать улов у берегов» России, «подвергаясь опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ».