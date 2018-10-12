Названа дата премьеры третьего сезона «Настоящего детектива»

Это произойдёт к 5-летию выхода первой серии первого сезона.

Телеканал HBO назвал дату премьеры третьего сезона сериала «Настоящий детектив». Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», возвращение проекта на экраны произойдёт 13 января 2019 года – в пятилетний юбилей выхода первого сезона. Сценарием третьего сезона занимался лично создатель антологии Ник Пиццолатто, который даже снял несколько эпизодов.

В центре сюжета будет детектив Уэйн Хейз, которого сыграл Махершал Али. Действие разворачивается в северо-западном Арканзасе, где Хейз со следователем Роландом Уэстом (Стивен Дорфф) расследует загадочное преступление, произошедшее на территории плато Озарк. Следствие осложняется тем, что преступление растянулось на 30 лет, а само плато находится одновременно в нескольких штатах.

Несмотря на то, что второй сезон «Настоящего детектива» был принят прохладно, публика с нетерпением ожидает новой истории. Первый сезон был обречён на популярность благодаря актёрскому дуэту Мэтью МакКонахи и Вуди Харельсона. Они сыграли напарников, расследующих серию убийств.