Экономика

Константин Большаков
12 Октября, 2018 13:43

К 2024 году объёмы производства молока в России планируется увеличить до 33,6 млн тонн

Производство молока.
Источник: Russiagoodnews.ru
#Молоко

#минсельхоз

#Хатуов
Москва, 12 Октября - DIXINEWS.

В рамках деловой программы выставки «Золотая осень-2018» первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел круглый стол «Молочное скотоводство: достижения, проблемы, векторы дальнейшего развития».

Участники мероприятия обсудили развитие молочной отрасли и обозначили ключевые точки роста.

Как отметил Джамбулат Хатуов, использование имеющихся резервов – в первую очередь за счет интенсификации применения высокоэффективных технологий, совершенствования системы управления стадом, более полной реализации генетического потенциала молочного скота – при действующих механизмах государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить объёмы производства молока до 33,6 млн тонн по сравнению с 31,2 млн тонн по итогам 2017 года. Для этого необходимо довести молочную продуктивность коров в сельхозорганизациях в среднем по России до 7100 кг, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«В настоящее время в отрасли наблюдается положительная динамика – мы ставим перед собой цель по ежегодному увеличению производства молока на одно животное от 400 до 550 тонн. Основную роль здесь, безусловно, играет повышение продуктивности и развитие генетического потенциала. Сегодня у нас приостановлено снижение численности крупного рогатого скота, и уже с 2019 года мы рассчитываем на рост этого показателя», – сообщил Джамбулат Хатуов.

Участники совещания также обсудили динамику цен на молоко и молочную продукцию. В текущем году в ряде субъектов стоимость сырого молока снизилась на 7-8 руб за 1 кг, что негативно отразилось на финансовом состоянии производителей. Минсельхозом России были предприняты все возможные меры по стабилизации ситуации, в том числе пересмотрены балансы по молоку с Республикой Беларусь.

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