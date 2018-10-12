Технологии и наука

Константин Большаков
12 Октября, 2018 12:09

Рогозин назвал дату повторного полёта Овчинина и Хейга к МКС

Слева направо: Алексей Овчинин, Дмитрий Рогозин и Ник Хейг.
Источник: twitter.com
#Роскосмос

#Рогозин

#космонавты
Москва, 12 Октября - DIXINEWS.

Вчерашний запуск закончился аварией.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что следующий запуск космического корабля «Союз МС-10» к МКС с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом планируется через полгода. Об этом господин Рогозин написал на своей странице в твиттере.

- Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года, - сообщил руководитель госкорпорации.

Напомним, накануне при запуске корабля «Союз МС-10» произошла авария носителя. В результате космонавтам пришлось спуститься на Землю в спасательной капсуле. При этом они испытывали перегрузки до 6g.

Овчинин и Хейг приземлились на территории Казахстана, их вскоре обнаружили спасатели. Состояние космонавтов удовлетворительное. Для расследования причин инцидента создана специальная комиссия.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Рогозин сообщил, когда стартует российско-европейская миссия к Марсу
СМИ сообщили новые подробности инцидента на МКС
В Роскосмосе объяснили ситуацию с "преднамеренной" пробоиной на МКС
Читайте в рубрике:
Cколковский искусственный интеллект выходит на мировой уровень
Рособрнадзор расскажет об исследованиях качества образования
Физики открыли новые частицы благодаря Большому адронному коллайдеру

Котошеф: для чего в Зеленоградске создали новую должность
Подготовка к зимнему сезону: Путин поручил правительству решить проблему с отоплением
Экстренное торможение: стареющим водителям Японии помогают избежать ДТП
Подробности жуткой аварии в Чувашии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата премьеры третьего сезона «Настоящего детектива» (ВИДЕО)
Москва, 12 Октября, 13:43.
К 2024 году объёмы производства молока в России планируется увеличить до 33,6 млн тонн
Москва, 12 Октября, 12:09.
Рогозин назвал дату повторного полёта Овчинина и Хейга к МКС (ВИДЕО)
Москва, 12 Октября, 11:26.
В Третьяковке откроется выставка картин Зарянко
Уфа, 12 Октября, 11:03.
Хамитов объяснил свою отставку
Челябинск, 12 Октября, 10:46.
В Челябинске озвучили подробности стратегии развития до 2035 года
Екатеринбург, 12 Октября, 10:31.
Свердловские власти раскрыли масштабы стартовавшего отопительного сезона
Саратов, 12 Октября, 10:21.
Министр труда Саратовской области: на 3,5 тысячи рублей можно прожить (ВИДЕО)
Красноярск, 12 Октября, 10:07.
В Красноярске изменят режим работы школ
Чебоксары, 12 Октября, 08:52.
В МВД раскрыли подробности жуткой автокатастрофы в Чувашии (ВИДЕО)
Калининград, 12 Октября, 08:09.
Россия не сумела обыграть Швецию в Лиге наций (ВИДЕО)
Киев, 12 Октября, 07:55.
Порошенко предостерёг ВСУ от большой крови
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия