Рогозин назвал дату повторного полёта Овчинина и Хейга к МКС

Вчерашний запуск закончился аварией.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что следующий запуск космического корабля «Союз МС-10» к МКС с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом планируется через полгода. Об этом господин Рогозин написал на своей странице в твиттере.

- Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года, - сообщил руководитель госкорпорации.

Напомним, накануне при запуске корабля «Союз МС-10» произошла авария носителя. В результате космонавтам пришлось спуститься на Землю в спасательной капсуле. При этом они испытывали перегрузки до 6g.

Овчинин и Хейг приземлились на территории Казахстана, их вскоре обнаружили спасатели. Состояние космонавтов удовлетворительное. Для расследования причин инцидента создана специальная комиссия.