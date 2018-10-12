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Константин Большаков
12 Октября, 2018 12:09
Рогозин назвал дату повторного полёта Овчинина и Хейга к МКС
Слева направо: Алексей Овчинин, Дмитрий Рогозин и Ник Хейг.
Источник: twitter.com
Москва, 12 Октября - DIXINEWS.
Вчерашний запуск закончился аварией.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что следующий запуск космического корабля «Союз МС-10» к МКС с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом планируется через полгода. Об этом господин Рогозин написал на своей странице в твиттере.
- Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года, - сообщил руководитель госкорпорации.
Напомним, накануне при запуске корабля «Союз МС-10» произошла авария носителя. В результате космонавтам пришлось спуститься на Землю в спасательной капсуле. При этом они испытывали перегрузки до 6g.
Овчинин и Хейг приземлились на территории Казахстана, их вскоре обнаружили спасатели. Состояние космонавтов удовлетворительное. Для расследования причин инцидента создана специальная комиссия.
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