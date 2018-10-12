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Константин Большаков
12 Октября, 2018 11:26
В Третьяковке откроется выставка картин Зарянко
Иллюстрация: С.К. Зарянко. Портрет семьи Турчаниновых. 1848. ГТГ. Фрагмент.
Источник: dixinews.ru
Москва, 12 Октября - DIXINEWS.
Камерная выставка приурочена к 200-летию со дня рождения Сергея Константиновича Зарянко (1818–1870).
Портретист, мастер интерьерного жанра, он также писал иконы, исполнял миниатюры. Зарянко внес вклад в развитие отечественной школы живописи не только как художник, но и как автор ряда трудов по теории искусства и по методике преподавания. Его учениками были В.Г.Перов, В.В.Пукирев, И.М.Прянишников, В.Е.Маковский.
В настоящее время в Третьяковской галерее хранятся девять живописных произведений художника. Все они представлены на выставке. Показ небольшой, но разноплановой коллекции работ С.К. Зарянко позволяет составить представление о творчестве одного из самых незаурядных и виртуозных мастеров середины XIX столетия, рассказали в пресс-службе Третьяковки.
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