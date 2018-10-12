Министр труда Саратовской области: на 3,5 тысячи рублей можно прожить

Неоднозначное заявление всколыхнуло соцсети.

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысяч рублей в месяц вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей. Видеозапись разговора опубликовало местное издание «Общественное мнение».

Как следует в пояснении к видео, беседа произошла после заседания комитета по социальной политике областной думы. Одной из тем заседания, кстати, было повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров.

После слов Соколовой между участниками встречи разгорелся спор. В перепалку с министром вмешался депутат Николай Бондаренко. В частности, он предложил Наталье Соколовой самой прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц и заявил, что попробует сделать то же самое.

В комментариях на YouTube, где появилась видеозапись, пользователи оставляют гневные комментарии в адрес главы Минтруда Саратовской области.

- Статус ей не позволяет, видите ли, попробовать прожить на прожиточный минимум. А за счёт чего у вас, уважаемый министр, этот статус? Именно за счёт людей и на фоне людей, которые живут на этот прожиточный минимум, - пишет Дмитрий П. и это одна из самых мягких реакций на высказывание Соколовой.

Напомним, ранее в министерстве труда РФ заявляли о намерении увеличить прожиточный минимум во втором квартале 2018 года до 10 тысяч 444 рублей. В Самарской области прожиточный минимум сейчас составляет чуть более 7200 рублей.

Спустя несколько часов после публикации стало известно, что министр труда региона Наталья Соколова отправлена в отставку. Как заявил губернатор Самарской области Валерий Радаев, для руководителя регионального министерства недопустимо пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей.

- К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жёсткие, - передаёт ТАСС заявление пресс-службы самарского губернатора.