ДТП

Константин Большаков
12 Октября, 2018 08:52

В МВД раскрыли подробности жуткой автокатастрофы в Чувашии

ДТП в Чувашии.
Источник: ГУ МЧС по Чувашии
#ДТП

#автобусы

#МВД
Чебоксары, 12 Октября - DIXINEWS.

Страшная авария произошла накануне вечером.

В четверг, 11 октября, около 19:10 часов в Чувашии на 647 километре трассы М-7 «Москва-Уфа» столкнулись грузовик «Мерседес» и микроавтобус «Фиат Дукато». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в результате аварии погибли 11 человек, 8 человек получили ранения.

Как установили правоохранители, 58-летний водитель большегруза, ехавший со стороны Москвы в направлении Казани, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с пассажирским автобусом.

- В результате ДТП скончались 11 пассажиров микроавтобуса, ранены 8 человек, в том числе оба водителя и 6 пассажиров «Фиата», одному пассажиру оказана разовая медицинская помощь. Среди пострадавших несовершеннолетних нет, - заявили в региональной полиции.

Отмечается, что по факту аварии заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водителя самосвала задержали. Расследование продолжается.

Напомним, это уже вторая подобная авария с участием автобусов, которая приводит к большому числу погибших. 5 октября в Тверской области столкнулись «ЛиАЗ» и «Форд Транзит», в результате чего погибли 13 человек.

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