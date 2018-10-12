Спорт

Константин Большаков
12 Октября, 2018 08:09

Россия не сумела обыграть Швецию в Лиге наций

Матч сборных России и Швеции, 11 октября 2018 года.
Источник: rfs.ru
#футбол

#россия

#Швеция
Калининград, 12 Октября - DIXINEWS.

Матч получился напряжённым, обе команды не желали уступать.

В четверг, 11 октября, в Калининграде состоялась вторая встреча сборной России по футболу в рамках Лиги наций УЕФА со сборной Швеции. Игра была довольно равной, каждая из команд имела свои моменты, однако реализовать их не смогли ни россияне, ни шведы. Как итог – нулевая ничья.

Стоит отметить, что на «ноль» отстоял голкипер Маринато Гилерме, заменивший в этом матче ушедшего из национальной команды Игоря Акинфеева. В нападении капитан Артём Дзюба и компания пытались создавать голевые моменты, но весь первый тайм натыкались на оборону шведов. Во второй 45-минутке россияне действовали острее, но распечатать ворота соперника так и не смогли.

Швеция тоже не отсиживалась в своей штрафной, а раз за разом проводила контратаки и пытались вскрыть оборонительные редуты российской команды. Однако 90 минут так и не выявили победителя.

- Мы знали, что шведы могут быстро выходить в атаки, вы это тоже могли заметить. Нам ни в коем случае нельзя было раскрываться. Очень был нужен гол, чтобы соперник стал играть более открыто. Тогда, возможно, матч сложился бы по-другому. К сожалению, счёт 0:0, мы разделили очки. Зрители не увидели голов, но атмосфера была великолепной, мачт держал всех в напряжении, равнодушных мы не оставили. Мы хотели выиграть и готовились побеждать, - передаёт пресс-служба РФС слова после матча главного тренера Станислава Черчесова.

Таким образом, с четырьмя очками сборная РФ сохраняет лидерство в группе. В воскресенье, 14 октября, российские футболисты сыграют с Турцией, это будет третья игра в рамках Лиги наций УЕФА для нашей команды.

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