Порошенко предостерёг ВСУ от большой крови

Деятельность украинских военных в зоне конфликта активизировалась.

Президент Украины Пётр Порошенко дал приказ руководителям так называемой антитеррористической операции в Донбассе применять все имеющиеся силы и средства. Как пишет «Укринформ», украинский лидер призвал своих военных подготовиться к любым сценариям – как к обороне, так и к ответному наступлению.

- Мы не должны поддавать на провокации в районе проведения операции объединённых сил, - заявил Порошенко. – Однако разрешаю и приказываю применять все подчинённые вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей.

Порошенко также потребовал не отдавать ни клочка украинской земли и при этом не понести потерь. Глава государства призвал украинскую армию воевать «не большой кровью, а качеством и профессионализмом».

Напомним, 10 октября сообщалось, что ВСУ сумели взять под контроль ещё один населённый пункт на юге Донбасса. Украинским военным удалось продвинуться на 1,2 км вперёд к позициям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.