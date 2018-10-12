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Константин Большаков
12 Октября, 2018 07:55
Порошенко предостерёг ВСУ от большой крови
Пётр Порошенко.
Источник: Vedomosti-ua.com
Киев, 12 Октября - DIXINEWS.
Деятельность украинских военных в зоне конфликта активизировалась.
Президент Украины Пётр Порошенко дал приказ руководителям так называемой антитеррористической операции в Донбассе применять все имеющиеся силы и средства. Как пишет «Укринформ», украинский лидер призвал своих военных подготовиться к любым сценариям – как к обороне, так и к ответному наступлению.
- Мы не должны поддавать на провокации в районе проведения операции объединённых сил, - заявил Порошенко. – Однако разрешаю и приказываю применять все подчинённые вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей.
Порошенко также потребовал не отдавать ни клочка украинской земли и при этом не понести потерь. Глава государства призвал украинскую армию воевать «не большой кровью, а качеством и профессионализмом».
Напомним, 10 октября сообщалось, что ВСУ сумели взять под контроль ещё один населённый пункт на юге Донбасса. Украинским военным удалось продвинуться на 1,2 км вперёд к позициям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
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