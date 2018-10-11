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Константин Большаков
11 Октября, 2018 20:09
За день три губернатора отправились в отставку
Рустэм Хамитов.
Источник: Rb-str.ru
Москва, 11 Октября - DIXINEWS.
Двое из них были «долгожителями» на своих постах.
В четверг, 11 октября, сразу три российских губернатора объявили о своей отставке. Как сообщало ИА «DixiNews» ранее, первой об уходе со своего поста заявила глава Забайкальского края Наталья Жданова, которая руководила регионом с 2016 года и при этом победила на прошедших в сентябре 2018 года выборах.
- Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни, - подчеркнула госпожа Жданова, место которой временно занял первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков.
Затем стало известно, что в отставку подал губернатор Курской области Александр Михайлов. Он руководил регионом с 2000 года.
- Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя, - объяснил своё решение господин Михайлов.
А уже вечером сегодняшнего дня появилось подтверждение, что в отставку уйдёт и глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Он возглавлял республику с 2010 года.
- Это моё личное решение. Оно выверено во всех смыслах. По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно, - пояснил господин Хамитов.
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