Культура

Константин Большаков
11 Октября, 2018 13:37

Названы актрисы на главные женские роли в сериале «Ведьмак»

Аня Чалотра, которая сыграет Йеннифер.
Источник: soyuz.ru
#Ведьмак

#сериалы

#Netflix
Лос-Анджелес, 11 Октября - DIXINEWS.

Проект ожидают сотни тысяч фанатов фэнтезийной саги.

Создатели сериала «Ведьмак» по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского и визуальному ряду одноимённых видеоигр заявили, что определили актрис, которые сыграют главные женские роли – принцессу Цириллу и чародейку Йеннифер.

Как пишет The Hollywood Reporter, роль Йеннифер сыграет Аня Чалотра, ранее снявшаяся в сериалах «Убийства по алфавиту» и «Жажда странствий». А приёмную дочь Геральта из Ривии исполнит Фрейя Аллан, известная по мини-сериалу «Война миров» и сериалу «В пустыне смерти».

Напомним, осуществлять съёмки будет компания Netflix, на счету которой не один успешный сериал. В сентябре стало известно, что роль ведьмака Геральта исполнит Генри Кавилл, прославившийся ролью Супермена.

Съёмки «Ведьмака» начнутся в ближайшее время. На экранах телесериал появится, предположительно, не раньше 2019 года.

Фрейя Аллан, которая сыграет Цириллу.

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