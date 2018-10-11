Произошла авария носителя на «Союзе» с российским и американским космонавтами

В момент объявления о нештатной ситуации трансляция прервалась.

11 октября на Байконуре при старте ракеты-носителя «Союз МС-10», которая должна была доставить корабль с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом к МКС, произошла авария носителя. Об этом заявил диктор в ходе телетрансляции на сайте Роскосмоса, которая прервалась через несколько минут после старта.

Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники, экипаж досрочно приземлится на Землю. Ориентировочно, космонавты сядут на территории Казахстана.

- Сейчас космонавты испытывают перегрузку в 6g. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку, - отметил источник.

По состоянию на 12:20 часов по московскому времени издание уточняет, что капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане. После приземления экипаж вышел на связь.

- Во время запуска корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полёта. Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга, - заявили в Роскосмосе несколько минут назад.

Отмечается, что нынешний запуск был посвящён 100-летнему юбилею Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», где и изготавливают «Союзы».