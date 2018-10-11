Спорт

Константин Большаков
11 Октября, 2018 10:30

Кокорина и Мамаева позвали играть в футбол на Урале

Григорий Иванов.
Источник: Sportsdaily.ru
#Кокорин

#Мамаев

#ФКУрал
Екатеринбург, 11 Октября - DIXINEWS.

Одна из команд готова принять спортсменов-хулиганов в свои ряды.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургская команда может принять Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые стали фигурантами уголовного дела о побоях в Москве.

Как заметил Иванов, он не согласен с высказываниями главы РПЛ Сергея Прядкина о том, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева, передаёт «Спорт-Экспресс». Президент клуба из Екатеринбурга напомнил, что «ребята всю жизнь отдали футболу» и их не стоит отлучать от спорта на всю жизнь, так как они «не на поле всё это совершили».

Глава «Урала» считает, что Кокорин и Мамаев должны искупить свою вину игрой.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в избиении чиновника Минпромторга и водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Накануне вечером они явились на допрос, после чего СМИ сообщили, что обоих футболистов задержали на 48 часов.

Кокорин является футболистом питерского «Зенита», а Мамаев выступает за «Краснодар». Клубы уже выразили желание расстаться с игроками после скандала.

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