Общество

Константин Большаков
11 Октября, 2018 08:55

В Приамурье врачу выдали зарплату мешками мелочи на 35 кг

Десятирублёвые монеты.
Источник: Auction.conros.ru
#врачи

#зарплата

#Минздрав
Благовещенск, 11 Октября - DIXINEWS.

В скандальную ситуацию пришлось вмешиваться главе региона и руководству Минздрава области.

В городе Зея Амурской области педиатру поликлиники Тамаре Голубцовой выдали заработную плату двумя мешками с мелочью, вес которых составил 35 килограммов. Женщина должна была получить 57 тысяч рублей, 21 тысячу ей дали купюрами, а остальную сумму – десятирублёвыми монетами.

Как выяснилось, новое руководство поликлиники специально заказало в банке монеты для тех сотрудников, кто не пожелал оформлять зарплатные карты и решил получать з/п наличными. В результате о ситуации стало известно губернатору Василию Орлову. Как пишет «Амурская правда», глава региона назвал поступок неприемлемым и предложил главврачу самой получить зарплату мешком с мелочью.

В свою очередь РИА «Новости» пишут, что перед педиатром уже извинилась замминистра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. В дальнейшем Тамаре Голубцовой пообещали выдавать заработную плату в той форме, в какой ей удобно.

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