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Константин Большаков
11 Октября, 2018 08:00
Губернатор Забайкалья объяснила причины своей отставки
Наталья Жданова.
Источник: Chita-day.ru
Чита, 11 Октября - DIXINEWS.
Она намекнула о переходе на другую работу.
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подала в отставку. Данное решение не связано с предположениями и слухами о скором увольнении госпожи Ждановой и её критикой, отметили в пресс-службе главы региона.
Как пояснила сама губернатор, её отставка объясняется «внутренними мотивами и новыми перспективами». Наталья Жданова выразила благодарность жителям Забайкалья за поддержку и попросила прощения за допущенные ошибки.
- Как всякий живой человек, в чём-то я, возможно, бывала неправа. Хотела бы попросить за это прощения. Благодарю всех тех, кто со мной работал, за счастливое и важное время совместного труда на благо родного региона. Хочу сказать, что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей всё это время – каждый день, - заявила Жданова.
Прощаясь с губернаторским креслом, Наталья Жданова пожелала жителям Забайкалья продолжать ответственно и профессионально работать и «всего самого светлого и доброго, здоровья, благополучия в семьях и успешных новых начинаний».
Напомним, Жданова возглавила Забайкальский край в феврале 2016 года. При этом в сентябре 2018 года она победила на губернаторских выборах, набрав более 54% голосов избирателей.
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