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Константин Большаков
11 Октября, 2018 07:43
Петербурженка выиграла «VI Международный конкурс скрипачей им. Л. Ауэра»
Конкурс скрипачей в Санкт-Петербурге.
Источник: dixinews.ru
Санкт-Петербург, 11 Октября - DIXINEWS.
Питиримова Мария единственная из 60-ти претендентов получила Первую премию престижного конкурса, который на днях завершился в Петербурге.
Скрипачка выступала в номинации «Junior». Примечательно, что в номинации «Senior» жюри вообще не нашли достойного кандидата на первое место, зато II и III – премии разделили между собой москвичи и одна японка.
В этом году организаторы значительно расширили рамки конкурса и провели смотр работ современных композиторов. Победителем стал – Роберт Риваль (Канада). Его произведение «Фантазия на тему Шуберта» должен был исполнить каждый конкурсант.
Прослушивания продолжались целую неделю, за это время участники и гости конкурса смогли не только проявить себя и познакомиться со своими соперниками, но и посетить мастер-классы известных скрипачей – Алексея Семененко, Даниила Австриха, Графа Муржи, Аллы Арановской, Чан-ю Чена, Алексея Лукирского и Петера Ковача, который был председателем жюри VI Международного конкурса скрипачей имени Леопольда Ауэра, сообщила пресс-секретарь конкурса Елена Артюх.
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