Петербурженка выиграла «VI Международный конкурс скрипачей им. Л. Ауэра»

Питиримова Мария единственная из 60-ти претендентов получила Первую премию престижного конкурса, который на днях завершился в Петербурге.

Скрипачка выступала в номинации «Junior». Примечательно, что в номинации «Senior» жюри вообще не нашли достойного кандидата на первое место, зато II и III – премии разделили между собой москвичи и одна японка.

В этом году организаторы значительно расширили рамки конкурса и провели смотр работ современных композиторов. Победителем стал – Роберт Риваль (Канада). Его произведение «Фантазия на тему Шуберта» должен был исполнить каждый конкурсант.

Прослушивания продолжались целую неделю, за это время участники и гости конкурса смогли не только проявить себя и познакомиться со своими соперниками, но и посетить мастер-классы известных скрипачей – Алексея Семененко, Даниила Австриха, Графа Муржи, Аллы Арановской, Чан-ю Чена, Алексея Лукирского и Петера Ковача, который был председателем жюри VI Международного конкурса скрипачей имени Леопольда Ауэра, сообщила пресс-секретарь конкурса Елена Артюх.