США решили освободить Европу от контроля России

И уже подготовили для этого меры.

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи разработали законопроект, который, по их задумке, должен помочь Вашингтону «разрушить контроль» России над Европой. Как пишет Sputnik International, на эти цели Белому дому предлагают выделить 1 млрд долларов. Деньги пойдут на финансирование европейских энергетических проектов.

Как заявил Мёрфи, американские власти инвестировали «миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе», но при этом не должны забывать «об опасных последствиях энергетического удушья России». Сенатор также подчеркнул, что принятие законопроекта поможет создать новые рабочие места в США.

Напомним, ранее президент Америки Дональд Трамп заявлял, что ряд европейских стран могут попасть в зависимость от России из-за реализации проекта «Северный поток-2». Глава Белого дома называл строительство газопровода политическим, а не экономическим проектом.