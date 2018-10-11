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Константин Большаков
11 Октября, 2018 07:33
США решили освободить Европу от контроля России
Конгресс США.
Источник: News.yandex.fr
Вашингтон, 11 Октября - DIXINEWS.
И уже подготовили для этого меры.
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи разработали законопроект, который, по их задумке, должен помочь Вашингтону «разрушить контроль» России над Европой. Как пишет Sputnik International, на эти цели Белому дому предлагают выделить 1 млрд долларов. Деньги пойдут на финансирование европейских энергетических проектов.
Как заявил Мёрфи, американские власти инвестировали «миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе», но при этом не должны забывать «об опасных последствиях энергетического удушья России». Сенатор также подчеркнул, что принятие законопроекта поможет создать новые рабочие места в США.
Напомним, ранее президент Америки Дональд Трамп заявлял, что ряд европейских стран могут попасть в зависимость от России из-за реализации проекта «Северный поток-2». Глава Белого дома называл строительство газопровода политическим, а не экономическим проектом.
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