Экономика

Константин Большаков
11 Октября, 2018 07:33

США решили освободить Европу от контроля России

Конгресс США.
Источник: News.yandex.fr
#США

#энергетика

#Европа
Вашингтон, 11 Октября - DIXINEWS.

И уже подготовили для этого меры.

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи разработали законопроект, который, по их задумке, должен помочь Вашингтону «разрушить контроль» России над Европой. Как пишет Sputnik International, на эти цели Белому дому предлагают выделить 1 млрд долларов. Деньги пойдут на финансирование европейских энергетических проектов.

Как заявил Мёрфи, американские власти инвестировали «миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе», но при этом не должны забывать «об опасных последствиях энергетического удушья России». Сенатор также подчеркнул, что принятие законопроекта поможет создать новые рабочие места в США.

Напомним, ранее президент Америки Дональд Трамп заявлял, что ряд европейских стран могут попасть в зависимость от России из-за реализации проекта «Северный поток-2». Глава Белого дома называл строительство газопровода политическим, а не экономическим проектом.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Шуфутинский поклялся продать особняк в Америке
Власти США назвали Россию «бесполезной страной»
УЕФА оценила заявки Германии и Турции на Евро-2024
Читайте в рубрике:
Путин и Медведев поддержали министра сельского хозяйства
В Минкомсвязи уточнили дату отключения аналогового телевидения
Дмитрий Медведев объяснил необходимость пенсионной реформы

Владимир Путин на Ставрополье провел совещание по сельскому хозяйству
В Париже митинг против социальных реформ обернулся кровавыми беспорядками
МВФ скорректировал прогноз по росту ВВП России на следующий год
Постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В новосибирской прокуратуре объяснили трудности с обращением граждан
Благовещенск, 11 Октября, 08:55.
В Приамурье врачу выдали зарплату мешками мелочи на 35 кг
Чита, 11 Октября, 08:00.
Губернатор Забайкалья объяснила причины своей отставки
Санкт-Петербург, 11 Октября, 07:43.
Петербурженка выиграла «VI Международный конкурс скрипачей им. Л. Ауэра»
Вашингтон, 11 Октября, 07:33.
США решили освободить Европу от контроля России
Ставрополь, 10 Октября, 20:05.
Путин и Медведев поддержали министра сельского хозяйства
Казань, 10 Октября, 17:23.
Татарстан возглавил рейтинг направлений гастрономического туризма в РФ
Москва, 10 Октября, 17:13.
В Кремле ответили о реформе Конституции
Воронеж, 10 Октября, 17:07.
В Воронеже придумали, как избавиться от дефицита бюджета и задолженностей
Волгоград, 10 Октября, 16:45.
Под Волгоградом 1,5 тысячи солдат проходят контрольную проверку 2018 года
Пермь, 10 Октября, 15:21.
Жителя Перми осудили на 7 лет за производство и продажу наркотиков
Москва, 10 Октября, 14:42.
Стало известно, какими будут электронные паспорта в России
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия