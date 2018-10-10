Путин и Медведев поддержали министра сельского хозяйства

Накануне лидеры обсудили важные вопросы, касающиеся аграрного сектора.

Во вторник, 9 октября, в Ставропольском крае прошло совещание по развитию сельского хозяйства. На этот раз оно приковало к себе повышенное внимание, так как в мероприятии приняли участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Такой представительный кворум объясняется важностью стоящих перед отраслью вопросов, заметил Путин. Президент также добавил, что на прошедшее совещание он и Медведев сознательно приехали вдвоём, чтобы иметь "единообразное понимание проблем" и "откровенно обсудить все вопросы", которые беспокоят тружеников сельского хозяйства, и чтобы аграрии, в свою очередь, услышали ответы от ключевых членов российского правительства и вместе с чиновниками составили общий план совместной работы на ближайшее будущее.

Подобный подход Владимира Путина и кабинета министров к оценке роли современного сельского хозяйства оценили и эксперты. Как напомнил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, глава государства достаточно часто возглавляет правительство, проводя совещания по вопросам энергетики или промышленности, но в данном случае присутствие ещё и премьера выглядит уникальным.

Сельское хозяйство господин Абзалов назвал магистральным направлением в российской экономике. Не случайно появилась должность вице-премьера исключительно по сельскому хозяйству, а министерство возглавил Патрушев, который ранее руководил Россельхозбанком - главным инструментом финансирования сельскохозяйственной деятельности.

- Сегодня мы видим, что инициативы нового министра пользуются поддержкой главы государства, - отметил Дмитрий Абзалов. - Например, он однозначно поддержал идею Дмитрия Патрушева об освобождении аграриев от уплаты НДС за полученные от государства субсидии. Это важное для отрасли решение, которое серьёзно поддержит аграриев.

И действительно, в ходе совещания высокопоставленные чиновники обсудили широкий спектр рассматриваемых вопросов, которые являются принципиальными для отечественного сельского хозяйства. Так, одним из важнейших решений стало продление на больший срок программы устойчивого развития сельских территорий. Кроме того, теперь плодоовощным компаниям позволят компенсировать траты на капитальное строительство и инфраструктуру, что позволит аграриям лучше сохранять урожай и повышать эффективность предприятий.

Как заявил в ходе встречи глава Минсельхоза, важно поддерживать не просто оптово-распределительные центры, а тех, кто сам производит и сам хранит. А капитальные затраты таким фермерам власти пообещали возмещать. В свою очередь Владимир Путин отметил высокую позитивную динамику развития агропромышленного комплекса. 20%-ный рост является настоящим прорывом, заметил российский лидер.

- Ещё двадцать лет назад Россия была вынуждена закупать зерно за границей, а сегодня наша страна является крупнейшим поставщиком пшеницы, крупнейшим в мире, и занимает второе место в мире по поставкам зерновых вообще, - напомнил Путин.

Президент также подчеркнул, что объём продаж оружия - сферы, в которой Россия всегда показывала отличные результаты, - сейчас принёс 15 млрд долларов дохода, тогда как российские сельхозпроизводители на 5 млрд долларов превысили этот объём.

Как заметил глава Центра стратегических коммуникаций в беседе с "Комсомольской правдой", экспорт сельскохозяйственной продукции приобретает особое значение, так как численность населения в мире растёт, а производство сокращается. Среди важных направлений он выделил экспорт зерна, мяса и плодоовощных культур. Россия уже активно продаёт свои овощи и фрукты, молоко и мясную продукцию Египту, Ирану и Турции, причём в больших объёмах.

Абзалов указал на уникальный экспортный потенциал РФ, так как наша страна имеет самые обширные на планете посевные площади, лучше остальных государств обеспечена пресной водой, собственным промышленным производством и индустрией минеральных удобрений.