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Константин Большаков
10 Октября, 2018 17:13
В Кремле ответили о реформе Конституции
Присяга Владимира Путина на инаугурации.
Источник: M.gazeta.ru
Москва, 10 Октября - DIXINEWS.
Пока подобных мер власти не планируют.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не готовят реформы Конституции. Так господин Песков ответил на вопрос по поводу статьи главы Конституционного суда Валерия Зорькина, пишет ТАСС.
-Безусловно, мы воспринимаем это как личную экспертную точку зрения. Зорькин давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенным опытом, поэтому это его личное мнение, - прокомментировал представитель Кремля статью главы КС.
Как подчеркнул Дмитрий Песков, никаких действий по поводу изменения Конституции в администрации президента не предпринимается.
Напомним, ранее в правительственном издании «Российская газета» была опубликована статья Валерия Зорькина под названием «Буква и дух Конституции». В работе господин Зорькин описывает целесообразность точечных изменений в главном законе страны. При этом в полном обновлении Конституция РФ не нуждается, уверен глава КС.
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