Власть

Константин Большаков
10 Октября, 2018 17:13

В Кремле ответили о реформе Конституции

Присяга Владимира Путина на инаугурации.
Источник: M.gazeta.ru
#Кремль

#Песков

#Конституция
Москва, 10 Октября - DIXINEWS.

Пока подобных мер власти не планируют.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не готовят реформы Конституции. Так господин Песков ответил на вопрос по поводу статьи главы Конституционного суда Валерия Зорькина, пишет ТАСС.

-Безусловно, мы воспринимаем это как личную экспертную точку зрения. Зорькин давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенным опытом, поэтому это его личное мнение, - прокомментировал представитель Кремля статью главы КС.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, никаких действий по поводу изменения Конституции в администрации президента не предпринимается.

Напомним, ранее в правительственном издании «Российская газета» была опубликована статья Валерия Зорькина под названием «Буква и дух Конституции». В работе господин Зорькин описывает целесообразность точечных изменений в главном законе страны. При этом в полном обновлении Конституция РФ не нуждается, уверен глава КС.

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