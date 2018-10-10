Общество

Константин Большаков
10 Октября, 2018 14:42

Стало известно, какими будут электронные паспорта в России

Андрей Черненко.
Источник: Footballcitymediacenter.ru
#паспорт

#минкомсвязи

#Черненко
Москва, 10 Октября - DIXINEWS.

Власти обещают, что в первую очередь удобными.

Руководитель департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко рассказал, что будут представлять собой электронные паспорта. Так, документ будет выполнен в виде карты со встроенным чипом и фотографией, и напоминать по размерам водительские права или банковскую карточку.

Как пишет ИА Regnum, в электронные паспорта намереваются вносить биометрическую информацию гражданина – помимо фотографии, речь идёт об отпечатках пальцев. Кроме того, предусмотрена электронная подпись, позволяющая гражданину выполнять юридические значимые действия в онлайне.

Господин Черненко объяснил, что новый паспорт будет включать в себя только некоторую часть персональных данных, вроде СНИЛС или полиса ОМС. Документ привяжут к электронному профилю гражданина в государственных информационных системах.

Пока что в правительстве только обсуждают идею о внедрении электронных паспортов. Однако в случае положительного решения, их введут через 9-12 месяцев.

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