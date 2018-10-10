Технологии и наука

Константин Большаков
10 Октября, 2018 12:37

Cколковский искусственный интеллект выходит на мировой уровень

"Сколково".
Источник: Limonos.ru
#Сколково

#роботы

#искусственныйинтеллект
Москва, 10 Октября - DIXINEWS.

Семь резидентов Фонда «Сколково» представляют свои разработки на крупнейшей международной конференции в области искусственного интеллекта (ИИ) World Summit AI.

Мероприятие проходит 10-11 октября в Амстердаме. World Summit AI собирает всех ведущих представителей мировой отрасли ИИ: предпринимателей, крупные корпорации, инвесторов и ученых, сообщили в пресс-службе Фонда.

В этом году организаторы ожидают более 6000 гостей и 140 звездных спикеров.

Фонд «Сколково» на World Summit AI представляют следующие компании: НФТТ - программная платформа для создания чат-ботов c искусственным интеллектом на основе нейронных сетей и их интеграции в контакт-центры; Лаборатория Наносемантика - ведущий российский разработчик диалоговых интерфейсов и чат-ботов для бизнеса; Смарт Ритейл - автоматизированный сервис по распознаванию товаров на полке и комплексной аналитике из мест продаж в режиме online; Спорт Автоматика - роботизированный тренировочный комплекс FootBot; Анетика - проект Sarafan.AI, партнерская программа на основе искусственного интеллекта для продвижения fashion-брендов и монетизации фотоконтента медиасайтов; Хидбук Клауд - комплексный сервис оценки качества обслуживания и удовлетворенности клиентов; Робот Вера - сервис на базе искусственного интеллекта, выполняющий функции рекрутера.

Евгений Лесников, старший проектный менеджер кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Наши резиденты проявили большой интерес к этой конференции. К сожалению, даты проведения World Summit AI находятся очень близко к датам форума «Открытые инновации», что помешало нам привезти больше российских компаний. Мы рассчитываем вернуться с новым багажом знаний, который придаст дополнительное ускорение развитию сколковских проектов».

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