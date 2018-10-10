Шоу-бизнес

Константин Большаков
10 Октября, 2018 12:33

«Сантехник» сблизил Петросяна и Харламова

Гарик Харламов и Евгений Петросян.
Источник: Metronews.ru
#Петросян

#Харламов

#юмористы
Москва, 10 Октября - DIXINEWS.

Резидент «Камеди клаба» признался, что Петросян повлиял на его становление как артиста.

Известный на всю страну юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в инстаграме монолог под названием «Сантехник», который был исполнен в 1992 году. Как пояснил Евгений Ваганович, тот год оказался «шоковым для народа, цены взлетели в тысячу раз, настроение было поганое». И он, как профессиональный юморист, решил отойти от жёсткой сатиры и «просто веселить».

Эту запись одобрил резидент «Камеди клаба» Гарик Харламов. Комик признался, что данный монолог заставлял его «кататься по полу от смеха».

- Это повлияло на мою профессию однозначно! Спасибо вам и автору, - написал Харламов в комментариях к «Сантехнику».

В ответ на это Евгений Петросян поблагодарил Харламова и признался, что ему нравится творчество резидента «Камеди».

- Нам нужно научиться говорить добрые слова друг другу, если что-то или кто-то нравится, - сказал Петросян.

Напомним, сейчас Евгений Петросян переживает непростой период жизни – он разводится с супругой, также юмористской, Еленой Степаненко.

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