Спорт

Константин Большаков
10 Октября, 2018 10:33

Кокориным и Мамаевым займётся Главное управление МВД по Москве

Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Источник: Sport.aktuality.sk
#Кокорин

#Мамаев

#полиция
Москва, 10 Октября - DIXINEWS.

Дело футболистов вызвало огромный общественный резонанс.

Уголовные дела, фигурантами которых могут оказаться российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, по статье о побоях переданы для расследования в Главное управление ГУ МВД по Москве. Об этом заявил начальник УИиОС столичного главка полковник ВС Юрий Титов.

- Ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции. О результатах расследования уголовных дел общественность будет нами проинформирована, - сообщил представитель полиции.

Напомним, накануне стало известно, что Кокорин и Мамаев могут оказаться фигурантами расследования об избиении трёх человек. Так, якобы спортсмены избили в одном из кафе на Большой Никитской чиновников из Минпромторга, а до этого напали на личного водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой на автостоянке, расположенной на 2-й Брестской улице.

Сами футболисты пока никак не прокомментировали данные сообщения. Однако в «Зените», где играет Кокорин, произошедшее назвали отвратительным, а в «Краснодаре» решили разорвать контракт с Мамаевым, обратившись за помощью к РФС.

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