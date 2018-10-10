Возбуждено дело по факту ЧП с самолётом в Якутске

Лайнер получил повреждения, есть пострадавшие.

В среду, 10 октября, в 3:20 часов по местному времени в аэропорту Якутска выкатился за пределы ВПП самолёт «Sukhoi Superjet 100», принадлежащий авиакомпании «Якутия». Как сообщили в Росавиации, во время инцидента у лайнера сломалась стойка шасси, в результате чего он «сел» на брюхо.

В пресс-службе СУ СКР по Якутии заявили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

- На борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа, которые были эвакуированы при помощи аварийных трапов, - добавили следователи. – Воздушное судно имеет повреждения, 4 пассажира обратились за медицинской помощью.

Отмечается, что самолёт следовал рейсом Улан-Удэ – Якутск. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственных органов, которые проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств ЧП.