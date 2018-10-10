Экономика

Константин Большаков
10 Октября, 2018 09:01

В Минкомсвязи уточнили дату отключения аналогового телевидения

Алексей Волин.
Источник: Primamedia.ru
#минкомсвязи

#телевидение

#Волин
Москва, 10 Октября - DIXINEWS.

У граждан будет дополнительное время, чтобы купить нужное оборудование.

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов продлят до 14-15 января 2019 года. С 1 января страна полностью переходит на современное цифровое вещание взамен устаревшего аналогового.

За это время россияне должны успеть приобрести цифровые приставки и новые телевизионные приёмники, способные транслировать цифровое телевидение, пишут «Известия». В связи с этим власти и решили продлить срок отключения аналогового сигнала на 2 недели.

- У людей точно есть время, чтобы до отключения аналога приобрести необходимое оборудование, - сказал господин Волин. – Самая дешёвая цифровая приставка сегодня стоит дешевле блока сигарет – 700-800 рублей.

Издание отмечает, что сегодня цифровым телевидением не пользуются лишь 10% россиян. Как уточнил Волин, если сейчас в «цифре» транслируют 10 каналов, то к концу года бесплатных цифровых телеканалов станет уже 20.

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