Политика

Константин Большаков
10 Октября, 2018 07:54

Киев решил демилитаризировать Крым

Владимир Ельченко.
Источник: dixinews.ru
#Киев

#Крым

#военные
Киев, 10 Октября - DIXINEWS.

Украинские власти просят помощи в этом у Запада.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев собирается внести проект резолюции Генассамблеи ООН, чтобы не допустить дальнейшую милитаризацию Крыма Россией. Об этом сообщается на сайте постпредставительства.

Как отметил Ельченко, украинские власти обеспокоены многочисленными военными учениями на полуострове и «постоянной милитаризацией» Азовского моря. По мнению политика, таким образом Москва проявляет агрессивную политику, что является «поводом для беспокойства». Расширение присутствия РФ в Азовском море Ельченко назвал «новым вызовом».

- Морская территория между Украиной и Россией в настоящее время всё больше милитаризуется Российской Федерацией, что имеет последствия не только для морской торговли и поставок в Украину, - заявил украинский постпред при ООН.

Кроме того, Владимир Ельченко добавил, что Киев якобы получает информацию о размещении в Крыму ядерного оружия и восстановлении соответствующей инфраструктуры.

Напомним, Крым вошёл в состав РФ по итогам референдума весной 2014 года. С тех пор Киев и западные страны обвиняют Москву в «оккупации» полуострова.

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