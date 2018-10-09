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Константин Большаков
9 Октября, 2018 20:02
Владимир Путин рассказал, как всё успевает
Дмитрий Медведев и Владимир Путин в Ставропольском крае.
Источник: kremlin.ru
Ставрополь, 09 Октября - DIXINEWS.
Оказывается, нужно общаться с правильными людьми.
Во вторник, 9 октября, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили сельхозпредприятие «Рассвет» в Ставропольском крае. Ознакомившись с рабочим процессом, лидеры отправились пообедать с аграриями.
Как пишут РИА «Новости», одна из сотрудниц предприятия спросила у Владимира Путина, как при своём плотном графике он сумел найти время на совместный обед с простыми рабочими. Президент признался, что заряжается энергетикой от общения с такими людьми, как сотрудники «Рассвета».
- Когда смотришь на то, что происходит, всегда берутся дополнительные силы, - признался глава государства. – Когда видишь людей, у которых получается, которые дело делают и с результатом таким хорошим. Это и наш тоже результат, поэтому всегда такой хороший впрыск энергии.
Как отмечает издание, Путин и Медведев отобедали тем же, что и простые аграрии – салатом из свежих овощей, борщом, котлетой с пюре и компотом. Также работники поздравили президента с прошедшим днём рождения, который он отмечал 7 октября.
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