Культура

Константин Большаков
9 Октября, 2018 15:07

Режиссёр «Чужих» попробует силы в сериале

Ридли Скотт на съёмках "Прометея".
Источник: Nerdbastards.com
#кинорежиссёр

#РидлиСкотт

#Чужой
Лос-Анджелес, 09 Октября - DIXINEWS.

Сюжет обещает быть довольно захватывающим.

Знаменитый голливудский режиссёр Ридли Скотт впервые в своей карьере возьмётся за создание сериала. Проект получит название «Воспитанные волки» и будет рассказывать про андроидов, пишет издание IndieWare.

Насколько известно, главными героями сериала станут два андроида, которые воспитывают детей на таинственной планете, где обосновались колонисты. По мере того, как колония расширяется, в ней назревают религиозные разногласия. И андроидам предстоит разрешить эту непростую проблему.

Подготовкой сценария к «Воспитанным волкам» занимается Ааорон Газиковский, известный по «Пленницам». Он также будет шоураннером проекта.

Напомним, Ридли Скотт является режиссёром таких знаменитых лент, как «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Гладиатор», «Ганнибал», «Гангстер», «Прометей» «Марсианин», «Чужой: Завет», «Бегущий по лезвию: 2049» и многих других успешных картин.

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