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Константин Большаков
9 Октября, 2018 12:31
Дмитрий Медведев объяснил необходимость пенсионной реформы
Дмитрий Медведев.
Источник: Cbkg.ru
Москва, 09 Октября - DIXINEWS.
Если не провести её сейчас, в будущем придётся принимать более жёсткие меры.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал в журнале «Вопросы экономики» статью под названием «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития», в которой научно обосновал необходимость проведения пенсионной реформы.
Как пишет глава правительства, есть лишь две альтернативы повышению пенсионного возраста: либо увеличить отчисления в пенсионную систему, либо снизить реальный уровень пенсий. Оба варианта Медведев назвал неприемлемыми.
В отличии от нынешней пенсионной реформы, «неизбежные в дальнейшем решения будут более жёсткими и болезненными», нежели нынешние изменения в пенсионном законодательстве. Во всех развитых странах возраст выхода на пенсию уже повысили, напомнил премьер, а в России долгое время сохранялись нормы, установленные в 1930-х годах, притом, что за это время продолжительность жизни в стране намного выросла.
Однако вышесказанное не означает, что «развитие пенсионной системы исчерпывается повышением пенсионного возраста», добавил Дмитрий Медведев. К примеру, для уменьшения масштабов досрочного выхода на пенсию государство будет стремиться к модернизации и улучшению условий на рабочих местах с вредным и тяжёлым производством.
- Мы продолжим борьбу с выплатой заработной платы в «конвертах», что позволит расширить доходную базу пенсионной системы. И будем содействовать развитию добровольного пенсионного накопления, - заверил глава кабинета министров.
Главные цель и смысл пенсионной реформы – обеспечить рост реальных доходов пенсионеров, - указал Медведев, завершая тему пенсий в своей статье.
Напомним, в конце сентября депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект о повышении пенсионного возраста. Для женщин он составил 60 лет, для мужчин – 65 лет.
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