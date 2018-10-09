Должники по алиментам пойдут в армию

Их собираются лишить отсрочек.

В правительстве России поддержали идею лишать отсрочки от призыва в армию должников по алиментам. Напомним, сейчас она предоставляется гражданам, имеющих двух или более детей, а также тем, у кого беременная супруга.

Как пишет «Интерфакс», соответствующий законопроект разработал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Чиновник предлагает возложить на приставов обязанность сообщать в военкоматы (по запросу) о возбуждении исполнительных производств по должникам алиментов, подлежащих призыву.

В кабинете министров предложили депутатам доработать законопроект при первом чтении, потому как само наличие исполнительного производства «не является достаточным и достоверным источником» о выполнении алиментных обязательств.

Кроме того, в правительстве предложили распространить положения документа на задолженности по выплатам на содержание ребёнка-инвалида в возрасте до 3 лет.

Напомним, летом 2018 года глава МВД Владимир Колокольцев поддержал законопроект, который запрещает должникам по алиментам сдавать экзамены на получение водительского удостоверения. Всего же, по данным, озвученным в декабре 2017 года, россияне задолжали более 100 млрд рублей по алиментам.